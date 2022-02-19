В Марий Эл пять человек пострадали в тройном ДТП

В Звениговском районе Марий Эл пять человек пострадали в результате столкновения двух легковушек и грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По предварительным данным полиции, водитель за рулем Kia Rio при совершении обгона грузовика потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mitsubishi Pajero и Газон Next. В результате пострадали пять человек.

По данным минздрава, пострадавших эвакуируют в Йошкар-Олу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их готовят к операции. Еще один пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Двое будут направлены на амбулаторное лечение.

Сейчас на месте ДТП работает полиция, организовано реверсивное движение.