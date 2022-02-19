В Удмуртии задержали брачного афериста

В Удмуртии сотрудники полиции задержали брачного афериста. В обмане семи женщин подозревается 40-летний ранее судимый житель одного из райцентров республики, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Следователи установили, что задержанный находил своих жертв в социальных сетях, знакомился с девушками, втирался к ним в доверие, чтобы выяснить - есть ли у них какое-либо имущество. Если оно находилось, то мошенник переходил к следующему этапу отношений.

Так, под предлогом покупки квартиры для совместного проживания он убедил одну из жительниц Ижевска оформить на него доверенность на распоряжение ее земельным участком. Затем аферист продал землю за полтора миллиона и скрылся с деньгами.

В другом случае подозреваемый уговорил свою новую подругу оформить для него кредиты в разных банках якобы на развитие бизнеса. После получения крупной суммы, "жених" перестал выходить на связь.

Сегодня в уголовном деле - семь фактов мошенничества за пять лет. Но полиция предполагает, что обманутых женщин могло быть больше, и ищет других пострадавших.