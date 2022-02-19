В Ульяновской колонии заключенные устроили погром после обыска

18 февраля в ИК №4, расположенной в Ульяновске, заключенные устроили погром после обыска, сообщили "РГ" в региональном УФСИН.

После проведения обысковых мероприятий осужденные стали вести себя агрессивно, повредили камеры системы видеонаблюдения, установленные в отряде, сломали мебель, фрагменты которой бросали в сотрудников, заблокировали входную дверь и запасной выход.

Такова была реакция заключенных на изъятие в ходе обыска сотовых телефонов и других запрещенных предметов. В настоящий момент учреждение работает в штатном режиме.

- На место выехало руководство и сотрудники регионального УФСИН, с осужденными была проведена разъяснительная работа. Физическая сила и специальные средства в отношении осужденных не применялись, основная масса осужденных ИК-4 противоправные действия не поддерживала. О происшествии была уведомлена Ульяновская прокуратура. В действиях осужденных усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 167 ч. 1, 321 ч. 3, 212 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.