Врач рассказал о новой группе риска по COVID-19

Самые маленькие пациенты в возрасте до трех лет сегодня составляют основную группу риска наряду с пожилыми людьми по заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью ЦУР сообщил главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

- Чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит инфекционное заболевание, - говорит доктор. - У них несозревшая иммунная система. Особенно у малышей до трех лет. Это касается в первую очередь тех детей, которые родились с низкоймассой тела, перенесли внутриутробные инфекции, имеют ослабленную иммунную защиту, бронхиальную астму, окнозаболевания. Фоновые состояния всегда определяют тяжесть и исход любой инфекции, в том числе ковидной.

Как отметил врач, штаммом "омикрон" дети болеют существенно чаще, чем "дельтой", массово. Ковид протекает как тяжелая вирусная инфекция по типу гриппозной: с общей интоксикацией и поражением верхних отделов дыхательных путей. Состояние интоксикации проявляется в виде озноба, высокой температуры до 39-40 градусов.

Также Сергей Китайчик рассказал о постковидных осложнениях у детей:

- Мы видим изменения со стороны сердца, в том числе постковидные миокардиты. Также фиксируем астеновегетативный синдром - общая слабость отслеживается, дети быстро устают, появляется бессонница. Также могут обостряться хронические (или активироваться, если они были в зачатке) поражения центральной нервной системы. После перенесенного COVID-19 к нам дети поступают с очень сложными заболеваниями центральной нервной системы в том числе инфекционной природы - это энцефалиты. То есть сначала новая коронавирусная инфекция, а потом через два-три месяца, а иногда и через две-три недели, возникает очень тяжелый энцефалит и мы уже боремся не только за сохранение каких-то функций мозга, но и за жизнь.