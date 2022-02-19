Врач рассказал о новой группе риска по COVID-19

Новости

Турпоток на Кубань планируют увеличить на 5 миллионов человек 19:10
РПЦ собирает гуманитарную помощь для переселенцев Донбасса 19:03
Задержан причастный к взрыву в Донецке агент украинской разведки 18:49
Сборная Словакии по хоккею впервые в истории завоевала бронзу Олимпиады 18:42
РПЦ не будет менять церковнославянский язык богослужения на русский 18:39
Мишина - Галлямов: Судьи дали понять, что надо работать и совершенствоваться 18:28
Тарасова - Морозов: Обидно проигрывать, когда какие-то сотые решают судьбу золота 18:23
Погранслужба ФСБ зафиксировала попадание снарядов по территории России 18:18
Минпром РБ: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер 17:48
В Греции задержали капитана и механиков горящего итальянского парома 17:40
СКФУ поддержит студентов из Донецка и Луганска 17:38
Немецкие бобслеистки взяли золото и серебро Олимпиады в двойках 17:34
Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью экипажа судна 17:33
В Ростовскую область прибыли первые поезда с беженцами из Донбасса 17:24
В Подмосковье подготовят 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса 17:15
Онкологи назвали чай, который может спровоцировать развитие рака 17:04
Власти ДНР пообещали организованно вернуть жителей после нормализации обстановки 17:01
Слуцкий призвал ЕС обратить внимание на соблюдение прав граждан Донбасса 16:55
Первый за восемь лет поезд прошел из Луганска в Россию 16:50
Беженцы рассказали об обстрелах Донецка 16:27
Украинские военные обстреляли еще два населенных пункта в Донбассе 16:20
Лавров обратил внимание главы МИД Франции на вооруженные провокации Киева 15:51
В ДНР под обстрел попала съемочная группа RT Arabic 15:41
Чуприян объяснил введение режима ЧС на Дону из-за беженцев 15:37
Умер итальянский актер и певец Фаусто Чильяно 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
19.02.2022 18:09
Рубрика: Общество

Врач рассказал о новой группе риска по COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Самые маленькие пациенты в возрасте до трех лет сегодня составляют основную группу риска наряду с пожилыми людьми по заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью ЦУР сообщил главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

- Чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит инфекционное заболевание, - говорит доктор. - У них несозревшая иммунная система. Особенно у малышей до трех лет. Это касается в первую очередь тех детей, которые родились с низкоймассой тела, перенесли внутриутробные инфекции, имеют ослабленную иммунную защиту, бронхиальную астму, окнозаболевания. Фоновые состояния всегда определяют тяжесть и исход любой инфекции, в том числе ковидной.

Как отметил врач, штаммом "омикрон" дети болеют существенно чаще, чем "дельтой", массово. Ковид протекает как тяжелая вирусная инфекция по типу гриппозной: с общей интоксикацией и поражением верхних отделов дыхательных путей. Состояние интоксикации проявляется в виде озноба, высокой температуры до 39-40 градусов.

Также Сергей Китайчик рассказал о постковидных осложнениях у детей:

- Мы видим изменения со стороны сердца, в том числе постковидные миокардиты. Также фиксируем астеновегетативный синдром - общая слабость отслеживается, дети быстро устают, появляется бессонница. Также могут обостряться хронические (или активироваться, если они были в зачатке) поражения центральной нервной системы. После перенесенного COVID-19 к нам дети поступают с очень сложными заболеваниями центральной нервной системы в том числе инфекционной природы - это энцефалиты. То есть сначала новая коронавирусная инфекция, а потом через два-три месяца, а иногда и через две-три недели, возникает очень тяжелый энцефалит и мы уже боремся не только за сохранение каких-то функций мозга, но и за жизнь.

Врач рассказал, почему антитела после COVID-19 сохраняются недолго
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Задержан причастный к взрыву в Донецке агент украинской разведки
МИД назвал неприемлемыми слова Шольца о геноциде на Донбассе
Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности
В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших