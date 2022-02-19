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19.02.2022,  
21:38
Текст:  Николай Грищенко

Корветы Каспийской флотилии отработали тактику многосферного морского боя

Корабли Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" и "Махачкала" отработали на маневрах в открытом море тактику ведения морского боя с выполнением задач многосферности.

Командоры корветов и малых артиллерийских кораблей выполнили стрельбы из артиллерийских установок А-190 по плавающим щитам, имитирующим суда условного противника. Кроме того, артиллерийским огнем на острове Чечень были поражены наземные цели.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, при отработке задач по противовоздушной обороне военнослужащие применили зенитно-артиллерийские установки "Палаш", АК-630 и АК 630-М2 "Дуэт" и другие средства ПВО. В ходе стрельб моряки отработали мероприятия радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и маневры по уклонению от ударов условного противника.

Всего в командно-штабном учении, которое началось 17 февраля, участвовали экипажи около 20 боевых кораблей и судов обеспечения.

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