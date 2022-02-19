СКФУ поддержит студентов из Донецка и Луганска

Администрация СКФУ прорабатывает варианты помощи студентам, приехавшим из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале вуза.

- Ребята оказались в крайне сложной ситуации, и мы не должны оставаться в стороне. Наша задача, чтобы студенты могли спокойно продолжать обучение, - заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Также 19 февраля стало известно, что ставропольские волонтеры подключатся к оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Региональный ресурсный центр федерального проекта "Навигаторы детства" в Ставропольском крае вместе с местным отделением Российского движения школьников объявили набор добровольцев.

- Наши сотрудники помогут оказать психологическую помощь детям беженцев на месте. Также мы объявили сбор средств первой необходимой гуманитарной помощи. В данный момент нам важно помочь детям пережить эту трагедию, - заявил председатель РДШ в Ставропольском крае Илья Юрчишин.

Отмечается, что добровольцы намерены отправиться в пункты временного размещения беженцев в Ростовской области.