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19.02.2022 16:20

Туристка погибла при сходе с горы Бештау

Текст: Никита Пешков

Жительница Пятигорска вместе с двумя подругами отправилась на высочайшую гору Кавказских Минеральных Вод - Бештау (1400 метров). Однако они не смогли самостоятельно спуститься и обратились за помощью в экстренные службы. Операция по спасению длилась до 4 часов утра 19 февраля. На середине спуска одна из туристок погибла. Еще одна оказалась в железноводской городской больнице с обморожением ног, сообщили "РГ" в пресс-службе администрации Железноводска.

В ведомстве рассказали, что женщины столкнулись с трудностями из-за погодных условий на горе. Сейчас на Бештау грязно, местами лежит снег, кое-где - наледь. Кроме того, спуск с горы затянулся, и к вечеру различать путь стало еще труднее.

Оказавшиеся в беде туристки обратились за помощью около 6 часов вечера. Обнаружить их удалось ближе к 9 часам, а дальше началась семичасовая операция по спуску.

В городской администрации напоминают, что это не первый случай за последнее время, когда спасателям приходится снимать туристов с местных вершин. Так в новогоднюю ночь помощь потребовалась людям, застрявшим на горе Развалка.

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- Совсем недавно у нас на Развалке проходили учения по спасению людей, а теперь, к сожалению, уже реальный случай. Давайте будем осторожны при попытке восхождений на гору. Как показывает практика, не всегда походы заканчиваются хорошо, - прокомментировал ситуацию глава Ж

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