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19.02.2022 15:08
Рубрика: Происшествия

В Калининграде шторм "Юнис" затопил улицы и повалил деревья

Текст: Алексей Михайлов

Мощный циклон "Юнис" 19 февраля 2022 года повалил в Калининграде 43 дерева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Упавшими деревьями повреждено 11 автомобилей. На улице Чкалова задеты провода электроснабжения. На улицах Банковской, сержанта Мишина и Камской оказалось обесточенным уличное освещение. Частично парализовано движение троллейбусов.

- Максимальная скорость ветра в порывах составила 23 метра в секунду, - добавили в пресс-службе. - Ветер ослабеет только к вечеру.

Остаётся тревожной обстановка в Прегольском. Уровень воды в реке Преголе поднялся на 135 сантиметров. Частично подтоплены Прегольский проезд и улица Ручейная.

Из-за риска падения деревьев и крупных ветвей закрыт для посещений Калининградский зоопарк. По данным аэропорта Храброво, из-за шторма задерживаются три авиарейса.

Число жертв шторма "Юнис" на западе Европы увеличилось до десяти
В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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