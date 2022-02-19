Всемирный день социальной справедливости пройдет 20 февраля

В предстоящее воскресенье, 20 февраля, планета отметит Всемирный день социальной справедливости. О том, как она проявляет себя в человеческой повседневности, можно прочесть немало интересного в региональных СМИ, информационных партнерах "Российской газеты".

В греческой мифологии существовала богиня справедливости Астрея. Ее изображают с весами и венцом из звезд. Почему весы? Потому что Астрея, как и ее матушка Фемида, старалась взвешивать человеческие качества и поступки на весах справедливости, чтобы торжествовала объективная истина, а не чья-то корыстная правда.

А почему звезды? Потому что в процессе "взвешивания" разные люди постоянно толкали богиню под локоть, поэтому "весы справедливости" часто давали ложные показания и было трудно понять, кто прав и кто виноват, где добро и где зло… Отчаявшись помочь людям правильно жить друг с другом, Астрея покинула Землю и вознеслась на Небо, где расположилась навечно в созвездии Девы.

Но мифы мифами, легенды легендами, а все-таки хочется досконально уразуметь и с максимальной точностью сформулировать: что же это такое - "социальная справедливость".

Ее не купишь, не продашь

"В чем социальная справедливость?" Вот так, по-простому, поставила вопрос "Орская газета" и попросила ответить на него своих читателей.

Оксана Зыбенко, бухгалтер:

- В стране нужна стабильность во всем - в экономике, в социальной сфере. Правительство должно гарантировать гражданам стабильный курс рубля, низкую инфляцию, чтобы в один далеко не прекрасный день люди не оказались в полной растерянности от дефолта или других подобных катаклизмов.

Виктор Мартынов, руководитель администрации поселка Крыловка:

- Все зависит от человека, от его совести. Откуда появляется коррупция в обществе, наплевательское отношение к людям, беспредел в поступках? От недостатка совести. Так что главное для утверждения социальной справедливости в нашем обществе - именно совесть человека.

Дмитрий, водитель:

- Уровень зарплат надо людям поднимать, да и молодежи больше внимания со стороны государства уделять, особенно молодым семьям! Развивать меценатство, делать все для развития в обществе благотворительных фондов, которые бы занимались адресной помощью тем, кто действительно в ней нуждается.

Ярослав Максименко, временно неработающий:

- В любом государстве должны работать законы, а не понятия или "законы с двойным дном", когда кому-то можно, скажем, ехать пьяным за рулем, а кого-то вмиг лишат прав или упрячут за решетку. Закон должен быть един для всех, независимо от профессии, возраста или занимаемой должности и количества средств в кармане.

Бакизат, студентка колледжа:

- Социальная справедливость возможна, если не будет коррупции, блата и кумовства, когда работодатель при приеме гражданина на работу будет оценивать его по профессиональным качествам, а не по тому, чьим другом или знакомым он является. А еще - добрее надо быть людям между собой! Я приехала учиться в Орск из сельской местности и скажу, что ощутила недостаток доброты в городских жителях.

Наталья Анатольевна, руководитель отдела государственного предприятия:

- Главное, чтобы не было столь разительной разницы в благосостоянии граждан. Я даже не говорю об олигархах… Необходимо в обществе дать всем гарантию на получение работы, особенно в провинции, на получение достойной зарплаты. Крайне важны и социальные лифты для молодежи.

Анатолий, слесарь:

- Диспропорция в распределении доходов - это главная наша беда. Все хотят жить красиво, а вот работать не каждый готов. Встречал на своем пути абсолютных бездельников и лентяев, но они были самыми горластыми, когда требовали себе льгот и привилегий. Считаю, хоть при социализме, хоть при нашем своеобразном капитализме должны главенствовать во всем законы, а также принцип "за конкретный труд - конкретная оплата". Тогда мы сделаем шаг на пути к социальной справедливости.

Семен Иванович, самозанятый:

- О какой социальной справедливости вы говорите?! Мне вот по-дружески государство на трудовой стаж пяток годков накинуло, теперь на пенсию раньше 65 лет не выйду. То-то мне стало радостно! А с телеэкрана еще подсказывают - мол, чего хнычешь, спортом займись, подтяни здоровье - и все будет нормально! Я против такой социальной справедливости!

Дайте нам не рыбу, а удочку

Как видим, мнения весьма разошлись. Значит, вопрос непростой… Свои варианты ответов предложила газета "Вечерний Новосибирск", напомнив читателям одну из недавних правительственных инициатив.

Речь идет о "Стратегии народосбережения", суть которой была изложена в статье Владимира Путина "Строительство справедливости. Социальная политика для России". Основной посыл заключается в том, что "Россия - социальное государство с гораздо более высоким уровнем социальных гарантий, чем в странах с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на душу населения. Но все-таки наши люди не удовлетворены своим социальным положением, и их неудовлетворенность справедлива".

Чтобы социальная справедливость восторжествовала, необходимо сделать очень многое, о чем подробно рассказывает автор статьи. В числе наиболее актуальных задач - решение демографической проблемы. Если удастся реализовать стратегию народосбережения, то к 2050 году население страны увеличится до 154 миллионов человек. В противном - инерционном - варианте население страны к этому времени уменьшится до 107 миллионов. "Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в пустое пространство, судьба которого будет решаться не нами", - считает автор статьи.

И называет две основные меры, которые помогут достичь нужного результата. Первая мера - это поддержка многодетных семей. Речь не только (и не столько) о денежных выплатах. Предлагается реализовать программу по улучшению жилищных условий для семей, в которых больше двух детей. "Необходимо обеспечить детям из неблагополучных семей доступ к хорошему образованию, помогая в первую очередь не лицеям, в которые попадают, как правило, "благополучные дети", а школам, работающим "в трудных социальных условиях".

И очень важное уточнение: "Нужно дать гражданам возможность обеспечить себя самим, напрямую помогая лишь тем, кто не способен работать". По этому поводу есть остроумный афоризм: дайте людям не рыбу, а удочку, с помощью которой они сами поймают рыбу.

Жилье без жулья

Один из наиболее ярких примеров социальной несправедливости - "обманутые дольщики". Как эта проблема проявляет себя в Архангельской области и как ее стремятся решить местные власти, рассказала газета "Архангельск".

В этом северном городе несколько "зависших" долевых строек. Например, строительство большого жилого комплекса на пересечении улицы Галушина с Московским проспектом. Здесь работы вела организация "Промгражданстрой" во главе с гендиректором Дмитрием Цветковым. Финансовый кризис остановил стройку. Цветков вместе со своей фирмой куда-то исчез, а люди остались ни с чем.

И таких примеров немало. Обманутые люди засыпали жалобами областное правительство, организовывали пикеты. Губернатор Игорь Орлов неоднократно встречался с представителями горожан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В областное Собрание депутатов были внесены и приняты законодательные акты, которые стали первым шагом навстречу обманутым горожанам.

Выработана и утверждена процедура, учитывающая интересы как пострадавших, так и потенциальных инвесторов завершения строительства, которые получают в аренду земельный участок под дальнейшую застройку. В чем смысл этого новшества? С одной стороны, областной и муниципальные бюджеты лишаются финансовых средств, поступающих от продажи земли. Но в то же время снимается социальная напряженность и восстанавливается справедливость.

Однако некоторые увидели здесь возможность по-хитрому увеличить свое благосостояние. Игорь Орлов раскритиковал одного из застройщиков, который пожаловался на отсутствие средств для подключения готового дома к коммуникациям. "Вы про дом расскажите, а не используйте губернатора как кошелек, - заявил Игорь Анатольевич. - Мне интересно только, чтобы дом сдали. Отдайте людям то, за что заплачено".

Это не мелочи

"Областная газета" (Екатеринбург) напомнила читателям старую истину: социальная справедливость - понятие очень широкое, многофакторное, и все факторы важны - даже те, которые, казалось бы, выглядят как "бытовые мелочи". Например, коммунальные платежи.

На очередном заседании президиума областного правительства принята "программа реального социального роста". Главная задача: бюджетные средства должны работать не "вообще", а конкретно: служить на пользу каждому жителю, делать его жизнь более комфортной. Выступивший на заседании глава региона Евгений Куйвашев напомнил о высказанном президентом России Владимиром Путиным жёстком требовании к муниципальным и региональных властям, несущим ответственность за цифры, которые стоят в коммунальных платёжках у людей. Платеж должен быть экономически обоснованным и социально справедливым. По словам губернатора, областным властям удалось "укоротить аппетиты управляющих компаний по необоснованному начислению платы за общедомовые услуги". Теперь необходимо проанализировать ситуацию с платой за тепло, воду, электроэнергию.

На эту же тему высказалась жительница Нижнего Тагила, домохозяйка и многодетная мать Ирина Минина (ее слова процитировала газета "Тагильский рабочий"): "Не так давно российские депутаты предложили законопроект о "налоге на тунеядство": неработающие люди будут обязаны оплачивать посещение поликлиник и больниц. С одной стороны, справедливо: почему одни работают и платят социальные взносы, которые идут на зарплаты бюджетникам и оплату больничных, а другие нет? С другой стороны, на мой взгляд, это не закон, а катастрофа. У нас полстраны работает без официального трудоустройства. В лучшем случае человек получает белую зарплату по минимуму, остальное в конверте. И не потому, что так ему хочется, просто выбора нет…

Кстати, я сама напрямую попадаю под действие этого закона. Я мать, у меня трое детей. Мы решили с супругом, что заниматься буду только детьми. Стирать, убирать, отводить и встречать из школы, водить в спортивные секции и танцевальные кружки. Мой "рабочий день" начинается в 6.30 утра и заканчивается ближе к полуночи. И что, я - тунеядец?"

Быть ветераном - почетно и выгодно

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Совета директоров Копейского машиностроительного завода Ярослав Чабан отчитался перед избирателями о результатах своей депутатской деятельности. Об этом сообщила газета "Копейский рабочий". Отчет получился внушительным, ведь работает Ярослав сразу в двух комитетах: по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному хозяйству, а также в комитете по социальной политике. Именно в этом комитете ему удалось сделать то, чем он по праву гордится.

"При моем участии было разработано и принято более ста нормативных правовых актов, направленных на повышение качества жизни населения. Удалось принять закон о присвоении звания ветерана Челябинской области. Благодаря этому закону звание ветерана и, соответственно, меры социальной поддержки получили сотни тысяч южноуральских пенсионеров. Ко мне обращались люди с вопросом, почему они лишены права на звание ветерана, хотя отработали много лет? Ну, обошли их разные высокие награды, разве это умаляет трудовые заслуги? Теперь социальная справедливость восстановлена, чему я рад", - рассказал Ярослав Чабан.