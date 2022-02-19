143 пункта для беженцев из ДНР и ЛНР подготовили в Ростовской области

Власти Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения (ПВР) почти на 14 тысяч мест для прибывающих жителей Донецка и Луганска.

Об этом написал в своем Instagram губернатор региона Василий Голубев, отметив, что часть пунктов уже задействованы.

- Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать, - сообщил глава региона.

Он также отметил, что решается комплекс вопросов - транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих людей, в том числе детей, всем необходимым. Учитывая условия пандемии, ПВР дооборудуются тепловизорами, организовано тестирование, дежурят бригады скорой помощи.