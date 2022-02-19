Астраханский госуниверситет разместит студентов из Донецка и Луганска

Студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик готов принять на учебу и разместить в своих общежитиях Астраханской государственный университет.

Как сообщает пресс-служба АГУ со ссылкой на ректора Константина Маркелова, Астраханский госуниверситет уже сегодня готов принять 200-300 студентов из ДНР и ЛНР, чтобы молодые люди могли продолжить учебу и проживать в безопасных условиях.

В сообщении отмечается, что информация будет оперативно доведена до руководства Донецка и Луганска.

- Мы обязаны помогать нашему братскому народу! - подчеркнул Маркелов, выразив надежду, что инициативу поддержат и другие вузы юга России.