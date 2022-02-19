Беженцев из Донбасса начали эвакуировать в Ростовскую область поездами

Беженцев из Донецкой и Луганской народных республик будут вывозить при помощи железнодорожного транспорта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по территориальному управлению Андрея Тарасенко .

Ростовская область примет первый железнодорожный состав с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР в субботу 19 февраля. В течение суток в Ростовскую область по Донецкой железной дороге прибудет десять составов, в каждом из которых по десять вагонов.

"Пограничный пункт перехода - станция Успенская. Соответственно, люди будут выгружаться, составы пойдут за другими людьми. Речь идет о том, что необходимо пересаживать на автобусы людей и перемещать их в пункты пропуска. А железная дорога готова к приему этих составов, уже отрабатываем с нашими соседями", - уточнил Тарасенко.

Также отмечается, что на железнодорожной станции развернут оперативный штаб, куда прибыл один из руководителей Донецкой железной дороги.