Эвакуация жителей Донецка продолжается круглосуточно

Жителей Донецка эвакуируют в круглосуточном режиме. Людей отправляют в Россию централизованно на автобусах и поездах. Из Макеевки отправился поезд с эвакуируемыми, следующий до железнодорожной станции "Успенская".

Ситуация в ДНР обостряется. В результате обстрела повреждена электроподстанция и остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. Под угрозой водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водой более сорока населенных пунктов.

Приостановлена работа образовательных учреждений. Как говорится в указе главы ДНР, в связи с резким обострением военной ситуации на всей территории республики. В тоже время в самом Донецке спокойно. Но выехать из города уже проблематично.

- Из-за всеобщей мобилизации, объявленной в республике, взрослые мужчины уехать не могут, на блок-постах не пропускают. Только женщины, дети и старики, - рассказал "РГ" местный житель Иван Гончаров.

На своих местах остается персонал донецких медицинских учреждений, чтобы принимать в случае обострения раненых. Больных и медикаменты подготовили, если возникнет необходимость, к размещению в центральные районы города.

Тем временем, все пункты пропуска беженцев из Донбасса в Ростовской области перевели только на въезд в Россию.