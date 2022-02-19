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19.02.2022 08:34
Рубрика: Общество

Из ДНР в Россию эвакуировали более шести тысяч человек

Текст: Роман Мерзляков

К утру субботы из Донецкой Народной Республики эвакуировали в РФ 6,6 тысячи человек, из них 2,4 тысячи - это дети, сообщает МЧС ДНР.

Для беженцев Донбасса на границе открыты 15 пунктов пропуска

В пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск завершили развертывание точек жизнеобеспечения для населения. Там граждане могут получить горячее питание, психологическую и медицинскую помощь.

Кроме централизованного вывоза населения на автобусах и личных автомобилях эвакуация будет осуществляться и железнодорожным транспортом со станций Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево, Горловка, Иловайск и Донецк-2.

Организовано взаимодействие МЧС России и ДНР для решения проблемных вопросов, возникающих в ходе пересечения границы.

По поручению президента РФ прибывающим в приграничную Ростовскую область из ДНР и ЛНР выплатят по 10 тысяч рублей. Эти деньги могут получить и те граждане, которые прибывают самостоятельно к родным и близким.

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