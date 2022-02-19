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19.02.2022 12:52
Рубрика: Власть

Корреспонденты "РГ" побывали в лагере, где ждут беженцев из Донбасса

Текст: Руслан Мельников
Фото: Руслан Мельников/РГ Фото: Руслан Мельников/РГ
Фото: Руслан Мельников/РГ

Корреспонденты "Российской газеты" одними из первых попали в палаточный лагерь, где готовятся к приему беженцев из ДНР.

Лагерь развернулся в селе Авило-Успенка Ростовской области. Он предназначен для временного размещения эвакуированных. Для беженцев подготовлено 15 добротных быстровозводимых надувных палаток, в которых расположены двухъярусные койки. Каждая палатка рассчитана на 24 человека.

"В лагере очень чисто, в палатках наводят порядок: сотрудники МЧС подметают пол", - сообщают корреспонденты "РГ".

Лагерь полностью готов к приему беженцев. Работает генератор. На огороженной территории располагаются спасательная техника и автобусы.

Самарская область готова разместить беженцев из Донбасса

Как пояснили корреспондентам "РГ", лагерь является перевалочным пунктом. Предполагается, что беженцы не будут жить здесь долгое время. Дальше их планируется разводить по стационарным пунктам размещения. Логистика уже налажена.

Во время нахождения беженцев в лагере администрация района обеспечит людей питанием и горячим чаем.

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