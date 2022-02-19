На Дону детей из Донбасса разместили в православном приюте

Православный детский приют святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области принял беженцев из Донбасса - 35 детей и взрослых. Об этом "РГ" рассказал пресс-секретарь главы донской митрополии Игорь Петровский.

Еще 24 ребенка в возрасте от четырех до 14 лет прибудут в детский дом семейного типа в Новочеркасск.

Представители РПЦ доставят детей из-под Таганрога, а также готовит для проживания беженцев офисные помещения в казачьей станице. Для этого приобретены бойлер, душевые кабинки, холодильники, микроволновка, стиральные машины, кровати и матрацы, а также продукты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда и игрушки.

В каждом храме организованы пункты приема благотворительной помощи. Добровольцы сортируют и фасуют гуманитарную помощь, собирают кровати, готовят еду для эвакуированных на Дон жителей Донбасса.