Первые беженцы из Донбасса получили выплаты по 10 тысяч

Прибывшие из Донецка и Луганска в Россию беженцы получили перовые выплаты по 10 тысяч рублей на лицевые счета, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

"На вечер 19 февраля выплаты получили около 100 человек", - говорится в сообщении.

С учетом нарастающего потока прибывающих эвакуированных граждан глава региона Василий Голубев поручил минтруда региона оперативно отработать механизмы ускорения оформления выплат.

В частности, организована работа выездных офисов представителей банка для беженцев подготовлены памятки для организации скорейшего открытия счетов.