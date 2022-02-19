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19.02.2022 21:46
Рубрика: Общество

Первый поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область

Текст: Елена Мелихова

В Воронежскую область отправились 500 беженцев из Донбасса, которые ранее находились в ростовских объектах размещения. Об этом "РГ" сообщила начальник пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Ростов стал транзитным пунктом для этих граждан ДНР и ЛНР, которые пересекли российскую границу. Планируется, что переселенцы, по их желанию, будут транспортированы и в другие регионы страны. В этом им будет оказано содействие.

Тем временем, по данным на 18 часов 19 февраля, в пунктах временного размещения, развернутых на Дону, находятся около четырех тысяч беженцев, которые продолжают прибывать. Это те люди, которым некуда ехать или идти. Им оказывается всесторонняя помощь, переселенцы обеспечены кровом и горячим питанием.

Около четырех тысяч беженцев заселились в ПВР в Ростовской области
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