Роспотребнадзор работает в пунктах пропуска беженцев из ДНР и ЛНР

Специалисты Роспотребнадзора принимают участие в приеме эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Как сообщает РИА Новости, организована работа по выявлению лиц с признаками заболеваний, проводится термометрия. При повышенной температуре или других симптомах людям оказывается медицинская помощь и принимаются меры по нераспространению инфекции.

На территории Ростовской области организованы пункты временного размещения эвакуированных граждан. Сейчас они заполняют оздоровительные лагеря в Неклиновском районе, готовы к приему пункты в Матвеево-Курганском районе, Гуково и Таганроге.

По состоянию на 18 февраля 2022 года в Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 284000 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19, подтвержденных лабораторно; прирост за сутки составил 4528 случаев заболевания.