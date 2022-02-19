Сироты из Донецка рассказали, как их приняли в Ростовской области

Одна из первых автоколонн с детьми Донбасса 19 февраля прибыла в пункт временного размещения "Ромашка" на берегу Азовского моря в Неклиновском районе. Вообще это круглогодичный оздоровительный спортивный комплекс, причем один из лучших на юге.

Как признались сотрудники, для них приезд такого числа детей стал неожиданностью. Но они сумели быстро сориентироваться и принять всех гостей без волокиты. Ранее в интернете появились фотографии, где толпы беженцев якобы не могут сразу попасть в пункты временного размещения из-за больших очередей. Здесь этого точно не было. Наверное, помогло то, что "Ромашка" принимает гостей круглый год - здесь даже в конце февраля в штатном режиме работают охранники, повара, технический персонал и так далее.

Первая группа из 250 детей из нескольких детских домов и одного дома-интерната вместе с сопровождающими заехала на территорию комплекса в субботу примерно в 10 утра, и ещё столько же ребят прибыли после обеда. Фонд зимнего размещения "Ромашки" - 500 с лишним коек, и здесь уже размещались несколько групп молодых спортсменов, так что теперь пансионат загружен на полную мощность.

Никаких технических сложностей с размещением и обустройством ребят не было, говорят как сотрудники, так и сами дети.

- На территорию лагеря мы заехали около 10 утра, нас сразу же разместили на отдельном этаже, заселились по пять детей в комнате. Везде очень тепло, застелены кровати. Постельное белье, шампуни, полотенца и мыло - всего достаточно, - рассказала "РГ" заместитель директора Детского социального центра города Донецка Елена Плотникова. Она сама мать троих детей (сопровождающие сотрудники по понятным причинам также привезли их с собой). - Только сложили сумки, сразу позвали на завтрак. Утром была овсяная каша, бутерброды с колбасой и маслом, омлет и чай. А на обед суп, гречневая каша с котлетами, булочки с изюмом из собственной пекарни и компот из донских сухофруктов. Все очень вкусно и сытно.

- Лучше, чем у нас дома, - тут же со смехом добавляют дети.

На самом деле тут для них раздолье. Территория комплекса огромная, а ещё есть выход к морю. Некоторые ребята не видели его ещё никогда в жизни. Они быстро забыли про смертельные опасности, которые им грозили ещё меньше суток назад, сегодня весь комплекс буквально сходит с ума от тёплого и мирного неба. Изо всех уголков гам, весёлые крики и звонкий смех - дети есть дети.

- Летом мы работаем как "классический" детский лагерь, поэтому что такое требования Роспотребнадзора, что такое детский СанПиНа, мы прекрасно знаем, - говорит гендиректор "Ромашки" Алексей Резванов. - С продуктами тоже сложностей никаких. Правда, сегодня наш транспорт два раза ездил в соседний Таганрог за дополнительными запасами провизии. Ведь в воскресенье поставщики не работают. А мы должны обеспечить детей на 100 процентов.

Сложностей, правда, добавляют антиковидные ограничения. Например, по "коронавирусной" причине к ребятам не допускают местных воспитателей и учителей,- необходимо минимизировать контакты с новыми людьми. Но вообще к этому здесь тоже готовы. Центр обеспечен масками, санитайзерами, ультрафиолетовыми облучателями. Потоки детей распределяются по времени, в помещениях проводят регулярные влажные уборки, проветривают комнаты и так далее.

- Районные власти на ближайшие несколько дней помогли нам с медперсоналом. Несколько специалистов центральной районной больницы сейчас осматривают детей, готовят на них медицинскую документацию. В понедельник обеспечим себя дополнительной единицей медперсонала, кто будет отслеживать текущую ситуацию и при необходимости транслировать это в систему здравоохранения региона.

Работают и волонтёры. Студент шестого курса лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета Армен Будагян узнал о том, что детям нужна помощь, на специальном сайте волонтёров-медиков и сразу решил ехать на помощь. В первый же день таких ребят набралось около десяти человек. Одна группа поехала в центральную больницу Неклиновского района, другие распределились по лагерям и пансионатам.

- Сейчас проводим медицинское анкетирование. То есть собираем данные о перенесённых и хронических заболеваниях, на основании этих данных формируем реестры, чтобы понять, какие медикаменты и в каком объеме могут понадобиться на конкретных точках. И потом эти данные передаем в министерство здравоохранения Ростовской области, - пояснил нам волонтёр. - Такие данные собирают не только по детям. Например, среди прибывших взрослых очень много людей с гипертензией и сахарным диабетом. Все это нужно учитывать, чтобы оказать им нормальную всестороннюю помощь.

Особое внимание уделяют безопасности детей.

- Без нашего ведома здесь ни одна мышка не пробежит и ни одна птичка не пролетит. В группе охраны все - бывшие сотрудники милиции, опытные и надежные товарищи. Я и сам майор милиции в отставке, - рассказал "РГ" начальник службы охраны Роман Попов. - По всему периметру у нас видеонаблюдение, без слепых зон. Круглосуточно работает патруль - три охранника, и я четвёртый. Мы люди гражданские, боевого оружия не имеем, но у нас есть вневедомственная охрана Росгвардии. В случае непредвиденных ситуаций (которых не было и дай бог, чтобы не было), они по тревожной кнопке сразу приедут на помощь. Кроме того, сейчас у нас тут дополнительный наряд полиции, казачества, МЧС и пограничников.