СКР возбудил дело по факту обстрела Ростовской области с территории Украины

Уголовное дело по статье -"покушение на убийство" возбудили в центральном аппарате СК, после взрыва второго снаряда, прилетевшего со стороны Украины.

Пока дело завели лишь по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований.

В СК заявили, что 19 февраля с 5 до 6 часов утра была обстреляна приграничная территория Тарасовского района Ростовской области. В ведомстве Александра Бастрыкина сказали, что стреляли "лица, находящиеся на территории Украины, с использованием реактивной системы залпового огня". По счастливой случайности среди мирного населения жертв не оказалось.

А после разминирования территории следственная группа приступила к осмотру места происшествия, который продолжается до сих пор.