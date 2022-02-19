Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области

Артиллерийский снаряд попал в жилой дом на хуторе в Тарасовском районе Ростовской области. Населенный пункт расположен недалеко от украинской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района

По данным властей, инцидент произошел в хуторе Патроновка. В результате обстрела повреждена крыша дома. К счастью, никто не пострадал. По информации собеседника агентства, снаряды летят со стороны Украины. В администрации уточнили, что ранее снаряды взрывались на территории станицы Митякинской, а также в хуторе Манацком.

Как ранее писала "РГ", с утра в 1 километре от Украины в Тарасовском районе Ростовской области взорвались уже два снаряда, жертв и разрушений нет. Предположительно, один из разорвавшихся снарядов был выпущен из РСЗО "Град".