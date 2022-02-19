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19.02.2022 19:10
Рубрика: Экономика

Турпоток на Кубань планируют увеличить на 5 миллионов человек

Текст: Никита Пешков

Прирост турпотока в пять миллионов человек на Кубани планируется достичь благодаря сотрудничеству администрации Краснодарского края и Корпорации "Туризм.РФ". Соглашение между ними было подписано 19 февраля, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор акционерного общества Корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов. Также на встрече присутствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

- Президент поручил нам ускорить развитие внутреннего туризма. В рамках соглашения перед руководством региона и Корпорацией "Туризм.РФ" ставится амбициозная задача - построить на Кубани за счет средств инвесторов комплексные всесезонные курорты мирового уровня и развивать новые виды туризма. В горизонте 6 лет в Краснодарском крае должны появиться десятки новых отелей на 50 тысяч новых номеров. Прежде всего, это будут доступные и комфортные средства размещения для наших туристов, - заявил Чернышенко.

По его словам, инструменты, которые есть в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" позволяют бизнесу быстро окупить свои вложения. Благодаря этому вскоре начнется строительство объектов из индустрии развлечений. Также планируется реконструкция набережных и благоустройство прилегающих территорий.

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По мнению заместителя председателя правительства РФ, наиболее яркими проектами станут центр экологического, гастрономического и исторического туризма в Абрау-Дюрсо, а также Долина Васта - новый горнолыжный курорт.

Власти Краснодарского края ожидают, что к 2030 году регион будет принимать до 22 миллионов отдыхающих.

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