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19.02.2022 00:26
Рубрика: В мире

В ДНР эвакуируют больницы в прифронтовых районах

Текст: Александр Гавриленко
Минздрав ДНР издал приказ об эвакуации больниц из прифронтовых районов в центральные в течении 12 часов. Об этом "РГ" сообщил источник в медицинских учреждениях региона. Утром должны перевести или отпустить домой всех больных.

"Перевозим в центральные больницы пациентов, нуждающихся в дальнейшем лечении в условиях стационара. Тех, кто переносит болезнь легко, отправляют на амбулаторное лечение, - сообщили врачи 24-й городской больницы. - Планируется так же эвакуация лекарственных препаратов и продуктов для этих больных. Оборудование пока оставляем у себя, перевозим в безопасное место. Должны быть готовы для поступления раненых, поэтому, вероятно, персонал пока будет оставаться для этого".

Медики готовят запас препаратов и перевязочного материала для оказания первой помощи пострадавшим на возможной линии фронта. В субботу в 08:15 пройдет экстренное совещание для работников здравоохранения республики.

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