В Донецке остановили движение общественного транспорта

В Донецке прекращено движение общественного транспорта, его задействуют для эвакуации граждан. Об этом сообщил мэр города в своем телеграмм-канале.

Для скорейшей эвакуации людей задействована также железная дорога. Жители Донецка и пригородов могут эвакуироваться в Россию со станции "Донецк-2" в Калининском районе города и с вокзалов в Макеевке и Иловайске, которые находятся недалеко от столицы ДНР. Из Донецка поезд отходит рано утром и вечером, из Макеевки - днем, из Иловайска следует несколько составов с 11 часов утра до половины седьмого вечера.

Тем временем, тот, кто остался в республике и пока не собирается уезжать, живет обычной жизнью. Так, соцсети взорвало сообщение и фото свадебного кортежа в Макеевке. Большинство пользователей радуется за молодоженов, отмечая плюсы торжества именно в этот период - отсутствие очереди в ЗАГСе и пробок на дорогах.

А в Донецке проводится продовольственная ярмарка, на одной из улиц даже меняют билборд.