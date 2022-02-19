В Краснодаре обнаружили незаконную свалку площадью 4000 "квадратов"

Сотрудники Южного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили несанкционированную свалку строительного и бытового мусора на территории Карасунского внутригородского округа Краснодара, которая занимает 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили завалы мусора во время надзорных мероприятий.

- Также зафиксированы места мойки специализированных транспортных средств от излишков и остатков цементно-бетонной смеси с площадью разливов около 400 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Росприроднадзора выясняют, кому принадлежит земля, на которой появилась свалка. Владельца планируют привлечь к административной ответственности и предъявить ему ущерб, нанесенный окружающей среде.