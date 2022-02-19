Чуприян поручил определить регионы, готовые к приему беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба министерства.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Чуприян потребовал организовать во всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь.
Александр Чуприян призвал в течение суток организовать бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей.
Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы готовы принимать беженцев.
По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска.