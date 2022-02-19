Чуприян поручил определить регионы, готовые к приему беженцев из Донбасса

Чуприян потребовал организовать во всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь.

Александр Чуприян призвал в течение суток организовать бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей.

Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы готовы принимать беженцев.

По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска.