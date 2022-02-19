В Ростовской области увеличат силы химической защиты

В Ростовской области, куда прибывают беженцы из Донбасса, планируется усилить службу радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Также, по его словам, на Дон дополнительно направят психологов МЧС для работы с людьми, вынужденными покинуть свои дома и прибывающими в Россию из ДНР и ЛНР.

- Увеличим силы химической защиты для обработки всех помещений, подтащим психологов. Есть возможность вскрыть резервы МЧС России. Росрезерв также готов, - подчеркнул Александр Чуприян, отметив, что всем беженцам обеспечат безопасность, они будут расселены, обследованы ПЦР-тестами на COVID-19, при желании невакцинированные смогут пройти вакцинацию, а пункты временного размещения будут обработаны средствами дезинфекции.