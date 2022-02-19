В Ростовской области объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев

В Ростовской области организован сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона.

В качестве гуманитарной помощи принимается исключительно то, в чем у людей есть острая необходимость. Это вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров), сухое детское питание (смеси), чай, сахар, мука, крупы, консервы, одноразовая посуда, средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники). Нужны также полотенца, постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни), детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Уточняется, что в качестве гуманитарной помощи принимаются лишь новые предметы в цельной упаковке с этикетками, а продукты питания - исключительно длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

По словам председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина, сбор гуманитарной помощи осуществляется представителями Общероссийского народного фронта, Донского волонтерского центра, ДГТУ, клуба "МыВместе", "Молодой гвардии Единой России", а также других региональных добровольческих организаций.

Оказать помощь беженцам можно по следующим адресам. Пункт приема гуманитарной помощи от юридических лиц организован в Ростове-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, на базе учебно-опытного полигона ДГТУ. Время работы ежедневно с 08:00 до 22:00. Старшая по координации деятельности приема гуманитарной помощи - Анна Карасева (+7 928 108 10 28).

Пункт приема гуманитарной помощи от физических лиц находится по адресу: Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, на базе ресурсного центра развития добровольчества при ДГТУ (напротив конгресс-холла ДГТУ). Открыт по будням с 10:00 до 18:00, в выходные - с 11:00 до 15:00.

Отметим, гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Ростовской области.

Также в общественной палате Ростовской области создан штаб по координации работы общественных организаций по оказанию помощи беженцам из ЛНР и ДНР. В ближайшее время будет организована горячая линия по тел.: 8-863-269-89-42, 8-863-269-89-43. График ее работы - ежедневно с 9 до 18 часов.