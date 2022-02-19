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19.02.2022 17:01
Рубрика: В мире

Власти ДНР пообещали организованно вернуть жителей после нормализации обстановки

Текст: Роман Мерзляков

Глава ДНР Денис Пушилин заверил местных жителей, что власти республики намерены организовать их возвращение сразу же после стабилизации обстановки, сообщает ТАСС.

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Сейчас идет активная эвакуация пенсионеров, женщин и детей из Донбасса. Военнообязанных же призвали явиться на мобилизационные пункты.

Гражданские лица покидают Донецк, Луганск и их пригороды по железной дороге и автомобильным транспортом. Руководство ДНР провело инспекцию пунктов эвакуации.

- Успокоил выезжающих, что, как только все закончится, мы так же системно всех вернем домой. Постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее. А сейчас главная задача - безопасность наших детей, женщин и людей пожилого возраста, - заявил Пушилин.

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