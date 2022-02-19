Власти ДНР пообещали организованно вернуть жителей после нормализации обстановки

Глава ДНР Денис Пушилин заверил местных жителей, что власти республики намерены организовать их возвращение сразу же после стабилизации обстановки, сообщает ТАСС.

Сейчас идет активная эвакуация пенсионеров, женщин и детей из Донбасса. Военнообязанных же призвали явиться на мобилизационные пункты.

Гражданские лица покидают Донецк, Луганск и их пригороды по железной дороге и автомобильным транспортом. Руководство ДНР провело инспекцию пунктов эвакуации.

- Успокоил выезжающих, что, как только все закончится, мы так же системно всех вернем домой. Постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее. А сейчас главная задача - безопасность наших детей, женщин и людей пожилого возраста, - заявил Пушилин.