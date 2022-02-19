Власти сообщили, куда прибывшим из Донбасса обращаться по правовым вопросам

С 20 февраля на Дону откроется Центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

После того как в минувшую пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации жителей республик из-за обстрелов со стороны украинской армии, в Ростовскую область начали прибывать беженцы, и к концу субботы их число превысило 1600 человек.

Все эти люди нуждаются не только в элементарном тепле, одежде, горячем питании и крыше над головой, но и решении различных правовых вопросов. Начиная от забытых дома документах и заканчивая оформлением гражданства.

"Для решения подобных проблем мы открываем с 20 февраля Центр правовой поддержки жителей ДНР и ЛНР на базе общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - рассказал председатель Заксобрания Александр Ищенко. К этой работе подключаются члены регионального отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты, а также органов власти.

20 февраля центр будет работать с 12.00 часов до 18.00 часов, а далее - с 09.00 часов до 18.00 часов, включая выходные и праздничные дни.

"Горячая линия" центра - 8(863)2-918-918, адрес электронной почты для обращений - op@rostov.er.ru