Власти сообщили, куда прибывшим из Донбасса обращаться по правовым вопросам

Новости

Басурин раскрыл детали украинского плана нападения на Донбасс 20:26
В ЛНР нашли взрывное устройство на пути следования автобусов с беженцами 20:05
Возбуждено уголовное дело после повреждения снарядами двух домов под Ростовом 19:55
Юрист рассказал, как вернуть часть средств, потраченных на лечение от ковида 19:43
МИД Франции призвал своих граждан покинуть Украину 19:34
Москалькова готова помогать эвакуированным жителям Донбасса 19:19
Регионы СКФО могут принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса 19:17
Турпоток на Кубань планируют увеличить на 5 миллионов человек 19:10
РПЦ собирает гуманитарную помощь для переселенцев Донбасса 19:03
Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс 18:49
Сборная Словакии по хоккею впервые в истории завоевала бронзу Олимпиады 18:42
РПЦ не будет менять церковнославянский язык богослужения на русский 18:39
Мишина - Галлямов: Судьи дали понять, что надо работать и совершенствоваться 18:28
Тарасова - Морозов: Обидно проигрывать, когда какие-то сотые решают судьбу золота 18:23
Погранслужба ФСБ зафиксировала попадание снарядов по территории России 18:18
Минпром РБ: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер 17:48
В Греции задержали капитана и механиков горящего итальянского парома 17:40
СКФУ поддержит студентов из Донецка и Луганска 17:38
Немецкие бобслеистки взяли золото и серебро Олимпиады в двойках 17:34
Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью экипажа судна 17:33
В Ростовскую область прибыли первые поезда с беженцами из Донбасса 17:24
В Подмосковье подготовят 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса 17:15
Онкологи назвали чай, который может спровоцировать развитие рака 17:04
Власти ДНР пообещали организованно вернуть жителей после нормализации обстановки 17:01
Слуцкий призвал ЕС обратить внимание на соблюдение прав граждан Донбасса 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
19.02.2022 20:13
Рубрика: Власть

Власти сообщили, куда прибывшим из Донбасса обращаться по правовым вопросам

Текст: Лариса Ионова

С 20 февраля на Дону откроется Центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

После того как в минувшую пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации жителей республик из-за обстрелов со стороны украинской армии, в Ростовскую область начали прибывать беженцы, и к концу субботы их число превысило 1600 человек.

Все эти люди нуждаются не только в элементарном тепле, одежде, горячем питании и крыше над головой, но и решении различных правовых вопросов. Начиная от забытых дома документах и заканчивая оформлением гражданства.

"Для решения подобных проблем мы открываем с 20 февраля Центр правовой поддержки жителей ДНР и ЛНР на базе общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - рассказал председатель Заксобрания Александр Ищенко. К этой работе подключаются члены регионального отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты, а также органов власти.

В Ростовской области объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев

20 февраля центр будет работать с 12.00 часов до 18.00 часов, а далее - с 09.00 часов до 18.00 часов, включая выходные и праздничные дни.

"Горячая линия" центра - 8(863)2-918-918, адрес электронной почты для обращений - op@rostov.er.ru

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Украинские беженцы в России

Главное сегодня

Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
МИД назвал неприемлемыми слова Шольца о геноциде на Донбассе
Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области
В Воронежской области ввели режим повышенной готовности
В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД