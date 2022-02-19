Врач рассказала, как человеку предотвратить атаки своего иммунитета

Существуют патологии, известные науке как аутоиммунные болезни - когда иммунная система по ошибке атакует собственные ткани или органы. Как от этого защититься, рассказывает терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ольга Шуликина.

- Однозначного ответа, откуда берутся аутоиммунные заболевания, никто не даст. Чаще всего, это совокупность множества факторов - наследственности, образа жизни, умения справляться со стрессами и так далее. Аутоиммунные болезни делятся на локальные и системные. При локальном происходит поражение только некоторых органов, а вот при системном характере изменений страдает весь организм, что может привести к тяжелым последствиям, - поясняет врач.

Несмотря на то, что большинство аутоиммунных патологий хорошо изучены, создать лекарство или эффективную схему лечения для полного выздоровления пока не удалось. Существующие методы помогают снижать скорость развития болезни, которая может проявится, независимо от возраста. В категории риска - женщины детородного возраста, а также люди, на которых постоянно воздействуют токсичные вещества.

Чтобы снизить риск возникновения иммунной патологии, следует полностью долечивать вирусные инфекции и острые респираторные заболевания. В рацион обязательно должны входить свежие овощи, фрукты, цельное зерно, обезжиренные молочные продукты. Желательно максимально убрать из рациона насыщенные жиры, холестерин, соль, рафинированный сахар.

- Что еще необходимо для профилактики аутоиммунных болезней? Минимизировать стрессовые ситуации и перенапряжение, так как нарушения в центральной нервной системе способствуют увеличению чувствительности иммунной системы к негативному воздействию внешних и внутренних факторов, - добавила Ольга Шуликина. - Также человек должен полноценно отдыхать. Плохой сон провоцирует сбой в гормональной выработке. Полезны медитация, чтение книг, умеренные физические нагрузки.