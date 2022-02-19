Врач рассказала, как человеку предотвратить атаки своего иммунитета

Новости

Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции 10:04
Психологов МЧС привлекли для работы с беженцами с Донбасса 09:40
Тест: Все ли вы знаете о родных языках России 09:30
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию 09:24
Из ДНР в Россию эвакуировали более шести тысяч человек 08:34
В Германии заявили, что посол Украины "потерял берега" 08:32
Дистанцию мужского лыжного марафона в Пекине сократили до 30 км 08:26
Гинцбург рассказал, в каком случае укол можно будет заменить назальной вакциной 07:47
Капризов забросил 50-ю шайбу в НХЛ 07:09
Населенные пункты Донбасса подверглись минометному обстрелу ВСУ 07:05
Антонов предложил властям США посетить Донбасс и увидеть последствия своей "помощи" Киеву 06:52
Две шайбы и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" 06:41
Новозеландец Портеус выиграл золото в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине 06:18
Посольство РФ отвергло заявления о причастности России к кибератакам на Украине 06:18
Доцент Кашкин: Требования приложений могут указывать на слежку за смартфоном 05:48
Синоптики предупредили москвичей о плохой погоде в субботу 05:15
В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие 05:12
Многокилометровая пробка образовалась на границе ДНР и России 04:36
Байден продлил режим ЧС в США в связи с пандемией коронавируса 04:21
Глава Роспотребнадзора рассказала, где будут прививать беженцев от COVID-19 04:00
ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР 03:20
В Ростовскую область поступили 5 млрд рублей для беженцев Донбасса 03:18
Ростовская область получит более 2 млн тестов на COVID-19 для беженцев 03:12
В Хабаровске СУ СК подозревает главу МУП в подлоге и мошенничестве 03:11
Борисов: Россия настроена наращивать сотрудничество с Кубой по всем направлениям 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
19.02.2022 08:30
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как человеку предотвратить атаки своего иммунитета

Текст: Екатерина Ковалевская
Существуют патологии, известные науке как аутоиммунные болезни - когда иммунная система по ошибке атакует собственные ткани или органы. Как от этого защититься, рассказывает терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ольга Шуликина.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

- Однозначного ответа, откуда берутся аутоиммунные заболевания, никто не даст. Чаще всего, это совокупность множества факторов - наследственности, образа жизни, умения справляться со стрессами и так далее. Аутоиммунные болезни делятся на локальные и системные. При локальном происходит поражение только некоторых органов, а вот при системном характере изменений страдает весь организм, что может привести к тяжелым последствиям, - поясняет врач.

Несмотря на то, что большинство аутоиммунных патологий хорошо изучены, создать лекарство или эффективную схему лечения для полного выздоровления пока не удалось. Существующие методы помогают снижать скорость развития болезни, которая может проявится, независимо от возраста. В категории риска - женщины детородного возраста, а также люди, на которых постоянно воздействуют токсичные вещества.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Врач дал советы, как научиться высыпаться

Чтобы снизить риск возникновения иммунной патологии, следует полностью долечивать вирусные инфекции и острые респираторные заболевания. В рацион обязательно должны входить свежие овощи, фрукты, цельное зерно, обезжиренные молочные продукты. Желательно максимально убрать из рациона насыщенные жиры, холестерин, соль, рафинированный сахар.

- Что еще необходимо для профилактики аутоиммунных болезней? Минимизировать стрессовые ситуации и перенапряжение, так как нарушения в центральной нервной системе способствуют увеличению чувствительности иммунной системы к негативному воздействию внешних и внутренних факторов, - добавила Ольга Шуликина. - Также человек должен полноценно отдыхать. Плохой сон провоцирует сбой в гормональной выработке. Полезны медитация, чтение книг, умеренные физические нагрузки.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Антонов предложил властям США посетить Донбасс и увидеть последствия своей "помощи" Киеву
ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР
В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие
В Германии заявили, что посол Украины "потерял берега"
Байден вновь выступил с речью по Украине. Захарова жестко ответила
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших