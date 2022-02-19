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19.02.2022 11:32
Рубрика: Общество

Губернатор Зауралья призвал земляков не оформлять фиктивные больничные

Текст: Михаил Пинкус (Курганская область)

Глава Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам с просьбой отказаться от попыток оформления фиктивных больничных листов и получения бесплатных лекарств от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

- К сожалению, поступает информации о попытках, используя новые форматы работы с коронавирусом, фиктивно оформить дистанционный больничный либо получить препараты для амбулаторного лечения авансом, не имея к тому показаний, - написал губернатор. - Друзья, большая просьба не "хулиганить"! Деньги казенные, а лекарства нужны тем, кто по-настоящему болеет.

На последнем заседании оперативного штаба по коронавирусу специалисты отметили рост заболеваемости в последние две недели. Поэтому введенные в регионе ограничения пока решено сохранить. Дистанционное обучение школьников продлится до конца февраля.

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В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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