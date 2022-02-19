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19.02.2022 15:01
Рубрика: Происшествия

На главного дорожника Ханты-Мансийска завели три уголовных дела

Текст: Михаил Пинкус (ХМАО)

По материалам проверки прокуратуры и УБЭП МВД по ХМАО-Югре возбуждены три уголовных дела в отношении директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия (МДЭП) Ханты-Мансийска. Менеджер подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следственном управлении СК региона.

Установлено, что в 2018-2019 годах подозреваемый решил использовать средства предприятия для проведения ремонтных и строительных работ в собственном коттедже. Для этого он обеспечил победу в одном из муниципальных конкурсов частной компании. И намеренно завысив стоимость контракта, потребовал приобрести за счет этих средств, оборудование и комплектующие для монтажа отопительной системы в своем доме. Затем выдвинул требования о проведении и других строительно-монтажных работ. А когда в компании отказались, затянул с оплатой работ по муниципальному контракту. Ущерб от этой операции, по расчетам следствия, составил не менее 480 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранители выявили факт незаконного получения менеджером государственной компенсации по ипотечному кредиту на сумму более 800 тысяч рублей. Для этого он представил в ипотечное агентство недостоверные сведения о своем имуществе, скрыв имеющееся в собственности жилье.

Инкриминируют директору и отсутствие контроля за сотрудниками предприятия, из-за чего 2 февраля на линию был выпущен пассажирский автобус, водитель которого находился в состоянии опьянения, более того, ранее был лишен прав. В результате он стал виновником ДТП, в котором трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в СК региона.

Замглавы минздрава Челябинской области задержан за злоупотребления
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