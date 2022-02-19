В Екатеринбурге создадут сеть непрерывных велодорожек

Велодорожки в Екатеринбурге решили сделать непрерывными. Для этого их выделят с помощью дорожной разметки, тактильных полос и отрегулируют движение светофорами, сообщили в городской администрации.

Оптимизировать систему движения на улицах в мэрии решили после обсуждения проекта развития улиц Гоголя, Энгельса и Карла Маркса. Ранее проектировщики предложили два варианта организации велосипедной инфраструктуры - с прерыванием велосипедных дорожек перед перекрестками или с организацией велопереездов.

Проанализировав предложения, специалисты пришли к выводу, что создание непрерывных велодорожек упорядочит движение, будет способствовать популяризации велосипедного транспорта и поможет снизить автомобильные выбросы. В перспективе велосипедные дорожки должны стать частью непрерывного рекреационного каркаса, объединяющего ключевые общественные пространства города.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге разработали стандарт комплексного благоустройства улиц, который предусматривает создание велосипедной инфраструктуры. Одним из пилотных проектов по ее внедрению станут улицы Энгельса, Гоголя и Карла Маркса.