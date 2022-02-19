Минпром РБ: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер

Россия была и остается основным и надежным партнером, подтвердил 19 февраля министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщает БЕЛТА.

Главной темой для обсуждения, уточняет агентство, стал вопрос подготовки к ежегодному торжественному мероприятию, посвященному празднованию Дня единения народов Беларуси и России.

Дело в том, что в данный момент Минпром Синеокой совместно с флагманами автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, среди которых БЕЛАЗ, Минский автозавод, МТЗ, "Гомсельмаш", "АМКОДОР", Минский моторный завод, а также производитель легковых авто "БЕЛДЖИ", прорабатывают возможность представить гражданам Союзного государства имеющийся промышленный потенциал.

Стороны обменялись мнениями и по вопросам дальнейшего сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства, отметили положительные итоги взаимодействия между белорусскими и российскими промышленными субъектами хозяйствования. Ведь только за прошедший год товарооборот между отраслевыми предприятиями двух стран увеличился на 54,9 процента по сравнению с 2020 годом и превысил $4,8 млрд.

Кстати, демонстрация передовой инновационной продукции промышленной отрасли РБ предполагается в российской столице на территории крупнейшего в мире экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса - Выставки достижений народного хозяйства.

Министр промышленности поблагодарил Дмитрия Мезенцева за поддержку, оказываемую в вопросах установления более тесных кооперационных связей между промышленными предприятиями Беларуси и России.