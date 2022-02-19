РПЦ не будет менять церковнославянский язык богослужения на русский

Русская православная церковь не будет менять церковнославнякий язык богослужения на русский. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

При этом митрополит Иларион особо подчеркнул, что обсуждения темы богослужебного языка не планируется и на Архиерейском соборе. Он заметил, что тема тяжелого понимания богослужений на церковнославянском языке давно обсуждается, но проектов по переводу всего богослужения на русский язык у Русской православной церкви нет. "Русская церковь дорожит богослужением в том виде, в каком она его унаследовала от наших предков. Это включает в себя использование церковнославянского богослужебного языка", - отметил архиерей.

Тем не менее, митрополит Иларион допустил, что некоторые части богослужения могут звучать на русском языке, например Евангелие. И тут, как он подчеркнул, важно, чтобы люди понимали смысл богослужения, "а понимание смысла не придет через перевод богослужения на русский язык".