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19.02.2022 18:39
Рубрика: Общество

РПЦ не будет менять церковнославянский язык богослужения на русский

Текст: Владимир Емельяненко

Русская православная церковь не будет менять церковнославнякий язык богослужения на русский. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

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При этом митрополит Иларион особо подчеркнул, что обсуждения темы богослужебного языка не планируется и на Архиерейском соборе. Он заметил, что тема тяжелого понимания богослужений на церковнославянском языке давно обсуждается, но проектов по переводу всего богослужения на русский язык у Русской православной церкви нет. "Русская церковь дорожит богослужением в том виде, в каком она его унаследовала от наших предков. Это включает в себя использование церковнославянского богослужебного языка", - отметил архиерей.

Тем не менее, митрополит Иларион допустил, что некоторые части богослужения могут звучать на русском языке, например Евангелие. И тут, как он подчеркнул, важно, чтобы люди понимали смысл богослужения, "а понимание смысла не придет через перевод богослужения на русский язык".

Общество Религия

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