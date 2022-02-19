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19.02.2022 19:03
Рубрика: Общество

РПЦ собирает гуманитарную помощь для переселенцев Донбасса

Текст: Владимир Емельяненко

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и социальный отдел Ростовской епархии создали оперативный штаб по оказанию помощи вынужденным переселенцам Донбасса. В Москве - Синодальный отдел, в Ростове-на-Дону - Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии перешли на усиленный режим работы. Здесь готовы принять продукты быстрого приготовления, хлеб, печенье, консервы, крупы, чай, сахар, макаронные изделия. Особенно требуются питьевая вода, соки, печенье, крекер. Также можно передать новое постельное белье, одеяла, одежду, обувь, посуду, предметы первой необходимости, влажные салфетки.

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В каждом из пунктов временного размещения Ростовской области дежурят священники РПЦ. Они будут оказывать духовную помощь людям.

Помощь РПЦ также организована на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, откуда отправляются переселенцы в другие регионы России. Волонтеры Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ и социальный отдел Ростовской епархии в Ростове-наДону и в Москве передают сотрудникам МЧС, дежурящим на вокзалах, воду, соки и продукты первой необходимости для вынужденных переселенцев.

Также гуманитарную помощь принимают в любом приходе Ростовской или Московской епархий, оттуда помощь будет оправлены в регионы страны, куда направляются переселенцы Донбасса.

Справка "РГ"

В Ростове-на-Дону по вопросам оказания гуманитарной помощи переселенцам можно обращаться по телефону +7 (928) 761-11-83 - руководитель социального отдела Ростовской епархии иерей Евгений Осяк.

В Москве телефон Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ +7 (499) 921-02-15.

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