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19.02.2022 16:55
Рубрика: Власть

Слуцкий призвал ЕС обратить внимание на соблюдение прав граждан Донбасса

Текст: Татьяна Замахина

Евросоюзу следует обратить внимание на защиту прав жителей Донбасса вместо рассуждений о "темном прошлом" России. Такое мнение в своем Telegram-канале выcказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

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На Мюнхенской конференции по безопасности руководитель ЕК обвинила РФ в попытке подорвать европейскую архитектуру безопасности, а также в опасном мышлении, которое, по ее словам, произрастает из "темного прошлого" страны.

Слуцкий заметил, что Урсула фон дер Ляйен такими высказываниями превзошла президента США Джо Байдена в попытках создать альтернативную реальность.

Он напомнил последние данные, согласно которым около 36 тысяч человек уже прибыли в Ростовскую область из ДНР и ЛНР. "Вопрос к главе Еврокомиссии - от чего бегут эти люди? - отметил политик. - От свободной и демократичной Украины в Россию с ее "темным прошлым"?"

Из Донбасса, продолжил Слуцкий, бегут от украинских боевиков, батальонов националистов и снарядов, на которых написано "детям Донбасса". Он выразил мнение, что европейским политическим деятелям стоит обратить внимание в первую очередь на соблюдение прав жителей ДНР и ЛНР, главное из которых - право на жизнь. "А не заниматься сомнительными предсказаниями", - добавил глава комитета.

Парламентарий подчеркнул, что реальную угрозу для архитектуры безопасности континента представляет практика "цветных революций, майданов с последующим накачиванием Западом оружием своих подопечных". Разбираться с последствиями такой разрушительной политике все время приходится России и ее союзникам, указал он. То есть тем странам, которые коллективный Запад обвиняет во всех грехах.

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