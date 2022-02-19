Видео: Стратегические ядерные силы отрабатывают "гарантированное поражение противника"

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о готовности привлекаемых сил и средств к проводимому учению Стратегических ядерных сил (СЯС).

"В соответствии с принятым Вами решением сегодня проводится учение Сил стратегического сдерживания. В ходе него будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил", - сообщил главе государства военачальник.

По словам Шойгу, к учению привлечены силы и средства Воздушно-космических сил России, подразделения Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, а также силы Северного и Черноморского флотов.

Министр рассказал, что на учениях СЯС будут продемонстрированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного ракетного комплекса "Кинжал" и противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

О цели же начатого учения президенту сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, военные отрабатывают действия Стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику.

По словам Валерия Герасимова, на первом этапе учения военные отработают вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. "На втором этапе - санкционирование и массированное применение стратегических наступательных сил РФ в ответно-встречном ударе", - рассказал военачальник.