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У четвертой части "Гадкого я" появилась дата премьеры

Новости
    19.02.2022, 13:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Юбилейный, пятнадцатый полнометражный фильм Universal Pictures и студии Illumination Entertainment выйдет 3 июля 2024 года. Речь про четвертую часть экшн-комедии "Гадкий я" (Despicable Me 4), передает The Wrap.

Актеры оригинальной озвучки - на местах: Стив Карелл - Грю, Кристен Уиг - Люси, Пьер Коффан - миньоны, Миранда Косгров - Марго, Стив Куган - Сайлас Рамсботтом.

Основатель Illumination Кристофер Меледандри выступает продюсером предприятия. Дважды номинант премии "Оскар" Крис Рено, снявших два первых "Гадких я" и обе части "Тайной жизни домашних животных", - постановщик. Сценарист - лауреат "Золотой малины" Майк Уайт ("Школа рока", "Белый лотос", "Эмоджи фильм").

О том, что четвертая часть линейки находится в разработке, на студии заверили еще в 2017 году - после выхода третьей части. Отмечено, что на сегодня линейка "Гадкий я" собрала кассу в более чем 1 200 000 000 долларов.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, Illumination также объявила дату выхода еще одного анимационного фильма от сценариста Майка Уайта под названием "Миграция", который появится в кинотеатрах годом ранее - 30 июня 2023-го. Там рассказ про семейство уток, которые убеждают своего излишне боязливого отца отправиться наконец-то в отпуск.

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