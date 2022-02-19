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Ученые могут изменить группу крови

19.02.2022 / 11:50

Разработка канадских трансплантологов может кардинально изменить ситуацию с донорской кровью. Как известно, сегодня медики используют для переливания крови или пересадки органов только совместимые группы. Так, группа крови зависит от типа антигенов на поверхности эритроцитов. В крови группы II - это антиген А, в крови группы III - антиген В, группы IV - сразу оба эти антигена, а в крови группы I нет ни одного, поэтому она считается универсальной. Антигены могут вызывать иммунный ответ, если они являются чужеродными для организма.

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Канадские специалисты научились менять донорскую кровь любой группы на первую. Для этого ее очистили от специфических антигенов с помощью набора различных ферментов. Примерно за четыре часа они уничтожили 97 процентов антигенов. Затем исследователи проверили совместимость обработанных образцов с кровью первой группы и выяснили, что разница очень незначительна. Открытие, описанное в журнале Science Translational Medicine, может привести к созданию "универсальной" крови, подходящей любому пациенту.

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Фото: University Health Network Toronto
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