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19.02.2022 13:15
Рубрика: В мире

Украинские военные обстреляли Докучаевск из минометов

Текст: Александр Саможнев

Шесть мин калибром 120 миллиметров, запрещенных Минскими соглашениями, выпустили украинские силовики по населенному пункту Докучаевск, сообщили в Совместном Центре Контроля и Координации и в переговорном процессе (СЦКК).

Зафиксированы также обстрелы со стороны ВСУ в направлении Марьинки. Там выпущено восемь гранат из противотанкового гранатомета и 10 гранат из автоматического гранатомета. Шесть мин калибром 120 миллиметров поразили территорию Новотроицка.

Также ВСУ открыли огонь в сторону Южно-Донбасского водопровода после приезда группы представительства ДНР в СЦКК.

Поступила также информация о повреждениях в результате обстрела васильевской насосной станции. В результате донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды.

Украинские военные продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры, заявил в видеобращении представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

С учетом ухудшения ситуации в последние дни руководство ДНР и ЛНР приняло решение об эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста в Ростовскую область. Вывезено уже около тридцати тысяч человек.

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