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19.02.2022 16:20
Рубрика: В мире

Украинские военные обстреляли еще два населенных пункта в Донбассе

Текст: Александр Саможнев

Еще два населенных пункта в Донбассе подверглись обстрелу украинских силовиков. сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По поселку Ленинское было выпущено 38 снарядов калибром 122 миллиметра, по Белой Камене - 15 мин калибром 120 миллиметров. Такие заряды запрещены Минскими соглашениями,

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ предпринимает попытки эскалации конфликта. Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обстреляли из 120-мм минометов район населенного пункта Раевка. В результате повреждения получили несколько домов. Наличие пострадавших и размер материального ущерба уточняются.

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