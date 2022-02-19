Указ губернатора Ульяновской области от 18 февраля 2022 года № 16 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:

"2.4. С 21 по 27 февраля 2022 года:

2.4.1. Деятельность физкультурно-спортивных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Ульяновской области, в части оказания физкультурно-оздоровительных услуг несовершеннолетним и тренировочного процесса несовершеннолетних в очном формате, за исключением предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и тренировочного процесса в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп численностью не более 4 человек.

2.4.2. Деятельность организаций культурно-досугового типа в части предоставления услуг несовершеннолетним, участвующим в клубных формированиях, в очном формате, за исключением предоставления услуг несовершеннолетним в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп численностью не более 4 человек.";

2) подпункт 8.12 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.12. Осуществлять реализацию программ дополнительного образования для несовершеннолетних с использованием дистанционных образовательных технологий.

Данное ограничение не распространяется на реализацию программ дополнительного образования в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп численностью не более 4 человек.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

Губернатор области А.Ю.Русских







