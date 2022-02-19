В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа

Из европейских подземных хранилищ (ПХГ) отобрано 95,3% от общего объема газа, закачанного туда летом. Об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы составляет 32%, хранилища Германии опустошены на две трети, Франции - почти на три четверти.

Объемы газа в ПХГ Украины также находятся на рекордно низком уровне. На 17 февраля они сократились до 10,6 млрд кубометров, что на 45% меньше, чем в прошлом году и на 4,7 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Напомним, запасы газа в европейских ПХГ с 11 января находится на минимальных значениях за многолетний период наблюдений.