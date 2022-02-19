В Греции задержали капитана и механиков горящего итальянского парома

Капитан и два механика парома Euroferry Olympia были задержаны и предстали перед прокурором, который уже распорядился провести срочное предварительное расследование пожара, сообщает портал greekcitytimes.com.

Задержание было произведено в ходе предварительного следствия, и после того как их доставили к прокурору, они были освобождены. По данным портовых властей, "это официальная процедура, которой следовали после таких инцидентов".

Капитан и члены экипажа после завершения процедуры были переведены в один из четырех отелей, которые были предоставлены для выживших на корабле.

Капитан и члены экипажа Euroferry Olympia прибыли вчера в порт "ОЛЬКЕ" вместе со спасенными на итальянском судне Gardia di Finanza. Оно находилось на месте трагического события, поскольку следовало по той же паромной линии в Италию.

Тем временем с утра продолжаются работы по тушению пожара на корабле. Возгорание в носовой части было ликвидировано, но продолжается тушение середины судна и кормы. Пожарники соблюдают осторожность во избежание возможных взрывов.

Кроме того, атмосфера токсична, а постоянные вспышки пламени беспокоят спасателей. Они продолжают поиски 12 пропавших без вести людей, которые являются водителями грузовиков.

Напомним, 240 пассажиров и 51 член экипажа находились на борту судна Euroferry Olympia под итальянским флагом, когда вспыхнул пожар. Спасательные суда доставили большинство пострадавших на остров Корфу, где их ждали машины скорой помощи.