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Рубрика: В мире

В Греции задержали капитана и механиков горящего итальянского парома

Текст: Александр Саможнев

Капитан и два механика парома Euroferry Olympia были задержаны и предстали перед прокурором, который уже распорядился провести срочное предварительное расследование пожара, сообщает портал greekcitytimes.com.

Задержание было произведено в ходе предварительного следствия, и после того как их доставили к прокурору, они были освобождены. По данным портовых властей, "это официальная процедура, которой следовали после таких инцидентов".

Капитан и члены экипажа после завершения процедуры были переведены в один из четырех отелей, которые были предоставлены для выживших на корабле.

Капитан и члены экипажа Euroferry Olympia прибыли вчера в порт "ОЛЬКЕ" вместе со спасенными на итальянском судне Gardia di Finanza. Оно находилось на месте трагического события, поскольку следовало по той же паромной линии в Италию.

Тем временем с утра продолжаются работы по тушению пожара на корабле. Возгорание в носовой части было ликвидировано, но продолжается тушение середины судна и кормы. Пожарники соблюдают осторожность во избежание возможных взрывов.

Кроме того, атмосфера токсична, а постоянные вспышки пламени беспокоят спасателей. Они продолжают поиски 12 пропавших без вести людей, которые являются водителями грузовиков.

Напомним, 240 пассажиров и 51 член экипажа находились на борту судна Euroferry Olympia под итальянским флагом, когда вспыхнул пожар. Спасательные суда доставили большинство пострадавших на остров Корфу, где их ждали машины скорой помощи.

При пожаре на пароме Euroferry Olympia пропали без вести 11 человек
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