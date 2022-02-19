В ЛНР нашли взрывное устройство на пути следования автобусов с беженцами

В районе Краснодона правоохранительные органы ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с гражданами, которых временно эвакуируют в Ростовскую область из-за опасения атаки ВСУ.

Заряд находился под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. На месте происшествия работают следователи ЛНР.

По указанию руководства ЛНР и ДНР, в Ростовскую область вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуировано уже порядка 30 тысяч человек. Впервые с 2014 года из Луганска в России направится железнодорожный состав, который перевезет около 650 человек.