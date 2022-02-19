В ЛНР опровергли слухи о выходе Донбасса из Минских соглашений

Распространяемая украинской стороной информация о желании республик Донбасса выйти из Минских договоренностей не соответствуют действительности, заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

По его словам, в условии массированных обстрелов в ЛНР не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы. Киевские власти делают запросы на проведение "беспредметных встреч контактной группы" для демонстрации миролюбия и отказываются от них после поступления конкретных предложений по снятию напряженности.

В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен сообщил, что внеочередное заседание группы пройдет утром в субботу. Однако встреча не состоялась из-за деструктивной позиции Киева. Украина поспешила обвинить Донбасс в нежелании договариваться, пояснил Дейнего.