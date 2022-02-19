В Росреестре рассказали, как купить жилье с обременением

Ограничения прав собственности на недвижимое имущество встречаются нечасто, но могут послужить причиной отказа от сделки купли-продажи. В Росреестре рассказали, что такое обременение, какие бывают виды обременений и можно ли узнать об их наличии.

Обременение - это вид ограничения права собственности на дом, квартиру, земельный участок или другую недвижимость.

Есть ли обременения на конкретный объект, можно выяснить, получив выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). В ней указываются сведения о наличии обременения, его вид (например, аренда или ипотека), срок, на который установлено обременение, лицо, в пользу которого установлено. Если обременений нет, то указывается "не зарегистрировано".

Самый частый вид обременения - ипотека. До ее полной выплаты имущество находится в залоге у банка. И без согласия кредитора совершить сделку нельзя.

Тем не менее при наличии письменного согласия банка купить квартиру, которая находится в ипотеке, можно. Новый собственник становится на место предыдущего залогодателя и несет все обязанности по выплате кредита.

После погашения ипотеки собственник самостоятельно (запросив закладную в банке) или через банк подает в Росреестр документы и запись об ипотеке в ЕГРН удаляется.

Другое не менее распространенное обременение - арест (запрет на совершение регистрационных действий). Арест имущества означает, что им никак нельзя распоряжаться: его невозможно ни продать, ни сдать в аренду, ни завещать, ни подарить. Информация об аресте квартиры отображается в выписке из ЕГРН. Причин для наложения ареста на недвижимость может быть много: долги, раздел имущества при разводе, спор о правах на недвижимость.

Чтобы снять арест, нужно выяснить, кто и в рамках какого исполнительного производства наложил арест на недвижимость. В дальнейшем придется, например, оплатить долги, а затем обратиться к судебным приставам с заявлением о прекращении исполнительного производства и отмене ареста. Пристав направит информацию в Росреестр и запись об аресте будет погашена в течение трех рабочих дней с даты поступления документов.

Владелец недвижимости может обратиться в Росреестр для снятия ареста и самостоятельно, приложив копию документа об отмене обеспечительных мер (например, решение суда или судебных приставов). В этом случае Росреестр сам запросит документы в службе судебных приставов.

Третий вид обременений - рента. По договору ренты право собственности на недвижимость переходит от одного человека (как правило, пожилого и нуждающегося в уходе) к другому, который берет на себя обязательство по пожизненному содержанию бывшего владельца. Это может быть договор пожизненной ренты или пожизненного содержания c иждивением. В результате на объект недвижимости регистрируется обременение. Распоряжаться таким жильем можно только с предварительного согласия получателя ренты.

Если жилье с таким обременением продается, то покупатель не только становится собственником, но и берет на себя все обязательства по содержанию получателя ренты.

Ряд обременений сложно обнаружить, так как они не указываются в выписке из ЕГРН, отмечают в Росреестре.

Неприятным сюрпризом может оказаться, если выяснится, что в квартире зарегистрирован человек, который ранее отказался от приватизации этой квартиры. По законодательству он имеет пожизненное право пользования жилплощадью. Чтобы обезопасить себя при покупке, следует попросить продавца предоставить выписку из домовой книги, где указаны все зарегистрированные на жилплощади граждане.

Кроме того, если квартира досталась по завещанию, в нем может быть прописана обязанность для наследника предоставить другому лицу право пользования квартирой (проживания в ней) - так называемый завещательный отказ. Поэтому, если продавец получил квартиру по наследству, стоит это выяснить и ознакомиться с завещанием.

Также следует обратить внимание, использовался ли при покупке жилья материнский капитал. В этом случае квартира должна быть переоформлена на всех членов семьи (родителей и детей) и не может продаваться без разрешения органов опеки и попечительства. Узнать информацию о долях собственников можно в выписке из ЕГРН. Также стоит запросить у продавца разрешение от органов опеки и попечительства и справку из Пенсионного фонда об остатке средств на сертификате на материнский капитал.